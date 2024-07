Oggi si festeggia san Pietro Crisologo

San Pietro Crisologo (cioè, dal greco, «dalle parole d’oro»), Dottore della Chiesa, è una delle figure più importanti dei primi secoli del Cristianesimo. L’ipotesi storicamente più fondata lo indica nato a Imola verso il 380.

Viene eletto vescovo di Ravenna (che dal 404 era sede dell’imperatore d’Occidente) in anni compresi tra il 424 e il 429. Consigliere dell’imperatrice Galla Placidia, oltre al proverbiale eloquio manifesta doti di equilibrio e dottrina.

Preziosi, per approfondirne il magistero, sono i circa 180 discorsi che ce ne sono pervenuti. In ambito teologico, Pietro non si sottrae a controversie di natura cristologica che allora opponevano i credenti, minando l’unità della Chiesa. Muore tra il 449 e il 458.

Si festeggiano anche: sant' Angelina di Serbia; il beato Arnaldo Amalrico, vescovo; san Leopoldo (Bogdano) da Castelnuovo Mandic.