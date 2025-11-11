Oggi si festeggia san Martino di Tours

Martino nasce nell’attuale Ungheria nel 316. Cresce a Pavia; fin da piccolo, mostra spirito di pietà e, di nascosto dai genitori, pagani, frequenta la messa. Il padre, militare romano, lo arruola quindicenne nella guardia imperiale. Trasferitosi in Francia, vive da soldato. Un giorno, ad Amiens, divide il suo mantello militare con un povero, infreddolito: il gesto diventa famoso come simbolo di generosità.

Martino, battezzato, abbandona la carriera militare e si consacra a Dio. Diventato monaco, nel 360 fonda il monastero di Ligugé. Nel 372 è eletto vescovo di Tours. La sua vita si svolge tra predicazioni e conversioni. Muore l’8 novembre 397. Patrono di Francia, è anche protettore di soldati, mendicanti, oche e cavalli.

Si festeggiano anche: san Bartolomeo il Giovane, abate; beato Vincenzo Eugenio Bossilkov, martire; san Menna d'Egitto, eremita.