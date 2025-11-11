Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si festeggia san Martino di Tours

Si festeggiano anche: san Bartolomeo il Giovane, abate; beato Vincenzo Eugenio Bossilkov, martire; san Menna d'Egitto, eremita
San Martino di Tours
San Martino di Tours
AA

Martino nasce nell’attuale Ungheria nel 316. Cresce a Pavia; fin da piccolo, mostra spirito di pietà e, di nascosto dai genitori, pagani, frequenta la messa. Il padre, militare romano, lo arruola quindicenne nella guardia imperiale. Trasferitosi in Francia, vive da soldato. Un giorno, ad Amiens, divide il suo mantello militare con un povero, infreddolito: il gesto diventa famoso come simbolo di generosità.

Martino, battezzato, abbandona la carriera militare e si consacra a Dio. Diventato monaco, nel 360 fonda il monastero di Ligugé. Nel 372 è eletto vescovo di Tours. La sua vita si svolge tra predicazioni e conversioni. Muore l’8 novembre 397. Patrono di Francia, è anche protettore di soldati, mendicanti, oche e cavalli.

Si festeggiano anche: san Bartolomeo il Giovane, abate; beato Vincenzo Eugenio Bossilkov, martire; san Menna d'Egitto, eremita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario