Oggi si festeggia san Luigi Scrosoppi

Luigi Scrosoppi nasce nel 1804 a Udine, da famiglia particolarmente religiosa. A dodici anni entra in seminario. Nel 1827 è ordinato sacerdote: gli sono vicini i fratelli Carlo e Giovanni Battista, entrambi già sacerdoti.

Il Friuli è allora una regione caratterizzata da estrema povertà. Luigi, insieme ad altri preti e con l’aiuto di un gruppo di maestre, avvia un’attività pastorale volta all’affiancamento delle giovani in difficoltà: nasce così nel 1845 la Congregazione delle Suore della Provvidenza, poi diffusasi in molte nazioni, tra Europa, America Latina, Africa e Asia. ll fondatore sprona le sue religiose con queste parole: «Più di ogni altra cosa, queste figlie dei poveri hanno bisogno di educare il cuore e di imparare tutto quello che è necessario per condurre onestamente la loro vita».

Don Luigi, avvertendola come particolarmente affine alla sua spiritualità, entra nel 1846 nella Congregazione dell'Oratorio di san Filippo Neri, nel solco del cui magistero era stato formato, ragazzino. Si spegne a Udine, il 3 aprile 1884. È stato canonizzato il 10 giugno 2001.

Da parte loro, le Suore della Provvidenza si distinsero non solo per la cura delle giovani sfortunate: nell’aprile 1848, infatti, diedero una memorabile prova di coraggio, offrendo assistenza ai feriti durante l'assedio di Udine da parte delle truppe austriache.

Si ricordano anche: san Sisto I, papa; i beati Roberto Middleton e Thurston Hunt, martiri; san Riccardo.