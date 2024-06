Oggi si festeggia san Luigi Gonzaga

Luigi Gonzaga nasce a Castiglione delle Stiviere (Mn) nel 1568, primogenito del marchese Ferrante.

Ancora bambino, nonostante l’educazione del padre che lo vorrebbe già instradare verso una formazione militare, si dedica alla preghiera e si consacra intimamente alla Vergine Maria. In seguito, vinte le resistenze familiari, si fa Gesuita. Rivela notevoli doti intellettuali, spiccando come studente di Teologia al Collegio Romano. Prestando la propria opera in un lazzaretto, si ammala di peste e ne muore: è il 21 giugno 1591.

La beatificazione risale al 1605. La canonizzazione data al 1726. Dal 1926 è patrono della Gioventù Cattolica. Nel 1991 è stato proclamato patrono dei malati di Aids.

Si festeggiano anche: San Mevenno, abate; Beato Melchiorre della Pace, mercedario; San Lazzaro, mendicante.