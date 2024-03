Oggi si festeggia san Giuseppe

Oggi si ricorda san Giuseppe quale patrono dei padri di famiglia, in quanto «modello di vigilanza e provvidenza». L’iconografia lo ha rappresentato anziano, o comunque in età matura, ma è verosimile che invece fosse, in quanto sposo della Vergine, certamente più adulto di lei, ma con un divario anagrafico limitato.

Giuseppe ha un ruolo fondamentale nella storia della Salvezza, anche se i Vangeli non ne tramandano nemmeno una parola (non a caso è stato definito «Dottore del silenzio»).

È il custode del Fanciullo nei primi anni di vita. È stato sottolineato come l’apporto di Giuseppe al disegno dell’Incarnazione sia imprescindibile: l’artigiano non subisce passivamente la volontà divina, ma la interiorizza e la valorizza attraverso una libera obbedienza. L’evangelista Matteo lo definisce «uomo giusto». Ad un certo punto Giuseppe «scompare» dalla narrazione evangelica; probabilmente muore poco prima che Gesù entri nella vita pubblica, verso gli anni 28-30 d.C.

È patrono anche degli operai, degli sposi e dei moribondi. È stata santa Teresa d’Avila a imprime un nuovo impulso alla sua devozione. Il nome Giuseppe, di origine ebraica, è traducibile con «Dio aggiunga» e, estensivamente, con «aggiunto in famiglia».

Si ricordano anche: il beato Andrea Gallerani Laico; il beato Marco da Montegallo Francescano; la beata Sibillina Biscossi Vergine domenicana.