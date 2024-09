Oggi si festeggia san Giuseppe da Copertino

Giuseppe Maria Desa, frate francescano minore conventuale, è conosciuto come «il santo delle levitazioni»: non a caso è patrono di aviatori, passeggeri di aerei e astronauti. Nasce nel 1603 a Copertino (Lecce), da famiglia modesta. Povertà e malattie ne segnano l’infanzia e ne compromettono le possibilità di studio. Rifiutato da vari conventi perché considerato inadeguato, viene infine accolto come Terziario nel santuario della Madonna della Grottella, a Copertino. Presto si trova a vivere estasi, durante le quali levita da terra fino a volare, spesso davanti a molti testimoni: oggetto della curiosità popolare, acquista fama di santità.

Si spegne il 18 settembre 1663.

Si festeggiano anche: Santa Riccarda, imperatrice; Beato Elia da Mantova; Sant’Eustorgio I di Milano, vescovo.