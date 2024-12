Oggi si festeggia san Giovanni Stone

Canonizzato nel 1970 da san Paolo VI con altri trentanove martiri britannici, Giovanni Stone nasce in Inghilterra in una data che non conosciamo. Agostiniano, non si piega alla pretesa di re Enrico VIII di farsi riconoscere capo della Chiesa inglese. L’unico a cui spetta quel ruolo, secondo Stone, è infatti il papa. Incarcerato il 14 dicembre 1538, il religioso non accetta nei mesi successivi di cedere alle pressioni regali. Dopo un anno in prigionia, viene ucciso a Canterbury il 27 dicembre 1539. L’esecuzione è raccapricciante: dopo l’impiccagione, agonizzante, viene squartato dal boia. Le sue membra vengono poi esposte sulle porte della città come ammonimento per la popolazione.

Si festeggiano anche: santa Maria Margherita d'Youville, fondatrice; il beato Niccolò, fattore; san Dagoberto II, martire.