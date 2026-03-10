Oggi si festeggia san Giovanni Ogilvie

Canonizzato nel 1976 da papa Paolo VI, Giovanni Ogilvie nacque nel 1579 a Drum, in Scozia, da famiglia benestante. Durante gli studi si convertì al cattolicesimo. Nel 1599 fu ammesso al noviziato gesuita di Brunn, in Moravia. Divenuto sacerdote nel 1610 a Parigi, insegnò e operò tra Vienna, Olmütz e Rouen, sempre coltivando il desiderio di tornare in Scozia, dove infuriava la persecuzione anticattolica sostenuta da re Giacomo I Stuart. Poté farlo nel 1613, quando sbarcò a Leith, sotto falsa identità. A Edimburgo celebrò Messe clandestine e assistette i cattolici perseguitati. Fu arrestato il 4 ottobre 1614, in seguito ad una denuncia. Dopo mesi di torture, venne impiccato il 10 marzo 1615.

Si festeggiano anche: san Simplicio, papa; san Macario di Gerusalemme, vescovo; santi Caio ed Alessandro, martiri.