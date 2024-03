Oggi si festeggia san Giovanni Ogilvie

Lo scozzese san Giovanni Ogilvie nasce a Drum nel 1579: presbitero e gesuita, è stato canonizzato da papa Paolo VI nel 1976. Nato da famiglia di fede riformata, a diciassette anni si converte al cattolicesimo. Nel 1599 entra nella Compagnia di Gesù, a Olomouc. Viaggia tra Austria e Francia. Insegna a Vienna per due anni; quindi, approfondisce gli studi in Teologia.

L’ordinazione sacerdotale, a Parigi, data al 1610. Inizialmente destinato a Rouen, chiede di poter tornare in patria come missionario nel 1613. La Gran Bretagna è però attraversata da una persecuzione anticattolica. Il religioso viene arrestato e condannato a morte con l'accusa di lesa maestà: è impiccato a Glasgow, il 10 marzo 1615. Normalmente, casi come il suo prevedevano, in segno di ulteriore dispregio, lo squartamento del cadavere; lui ne è risparmiato, ma i suoi resti vanno comunque dispersi.

È stato beatificato da papa Pio XI nel 1929 e canonizzato da papa Paolo VI nel 1976. Proprio Paolo VI esortò ad una riscoperta della sua figura: «Bisognerebbe conoscere meglio – disse – questo scozzese, che da calvinista si fa cattolico, poi gesuita, missionario nella sua patria, per rivendicare a quel popolo ciò che noi oggi, col tomo del Concilio alla mano, chiamiamo la libertà religiosa».

Si ricordano anche: san Simplicio, papa; san Macario di Gerusalemme, vescovo; i santi Caio ed Alessandro, martiri.