Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno
Santo del giorno

Oggi si festeggia san Giovanni d’Avila

Si festeggiano anche: san Cataldo, vescovo; san Filadelfo, martire; il beato Enrico Rebuschini, sacerdote
San Giovanni d’Avila
San Giovanni d’Avila

Figura luminosa della Riforma cattolica spagnola, san Giovanni d’Avila nasce ad Almodóvar del Campo nel 1499. Rinuncia alla carriera giuridica per dedicarsi alla preghiera e agli studi teologici. Ordinato sacerdote nel 1525, trasforma la predicazione in strumento di rinnovamento della fede, soprattutto in Andalusia. La sua opera suscita conversioni e ispira personaggi come lo spagnolo san Francesco Borgia. Sottoposto anche al vaglio dell’Inquisizione, viene infine riconosciuto quale maestro sicuro della dottrina e della vita spirituale. Consigliere di santa Teresa d’Avila e sant’Ignazio di Loyola, muore a Montilla il 10 maggio 1569. Dal 2012 è Dottore della Chiesa.

Si festeggiano anche: san Cataldo, vescovo; san Filadelfo, martire; il beato Enrico Rebuschini, sacerdote.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Santo del giorno
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...