Oggi si festeggia san Giovanni d’Avila

Figura luminosa della Riforma cattolica spagnola, san Giovanni d’Avila nasce ad Almodóvar del Campo nel 1499. Rinuncia alla carriera giuridica per dedicarsi alla preghiera e agli studi teologici. Ordinato sacerdote nel 1525, trasforma la predicazione in strumento di rinnovamento della fede, soprattutto in Andalusia. La sua opera suscita conversioni e ispira personaggi come lo spagnolo san Francesco Borgia. Sottoposto anche al vaglio dell’Inquisizione, viene infine riconosciuto quale maestro sicuro della dottrina e della vita spirituale. Consigliere di santa Teresa d’Avila e sant’Ignazio di Loyola, muore a Montilla il 10 maggio 1569. Dal 2012 è Dottore della Chiesa.