Oggi si festeggia san Giovanni Canzio

Si festeggiano anche: santa Maria Margherita d’Youville, fondatrice; il beato Niccolò, fattore; san Dagoberto II, martire
Giovanni Canzio nasce nel 1390 a Kety, vicino a Cracovia, in Polonia. A ventisette anni è già docente di filosofia. Dopo gli studi in teologia, è ordinato sacerdote. Alterna l’insegnamento alla cura dei poveri, visitando le abitazioni più misere, recando pane e parole di speranza. Per aiutare ulteriormente i bisognosi, ricopia manoscritti. Quando necessario, rinuncia a cibo e vestiti a favore dei meno fortunati. Effettua molti pellegrinaggi. È considerato il patrono dei ladri pentiti: si racconta che abbia inseguito i malviventi che lo avevano appena depredato per consegnare alcune monete loro sfuggite, inducendoli alla conversione. Muore il 24 dicembre 1473.

