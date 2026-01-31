Oggi si festeggia san Giovanni Bosco

Figlio di contadini senza mezzi, orfano di padre a due anni, Giovanni Bosco conosce presto la fatica e la responsabilità. Nato il 16 agosto 1815 ai Becchi di Castelnuovo d’Asti, cresce con la madre Margherita, che lo educa alla fede, al lavoro e all’amore per i poveri. Per potersi mantenere agli studi, si impegna come garzone, sarto e fabbro. Un sogno d’infanzia, interpretato come una chiamata divina, ne orienta le scelte. Sacerdote nel 1841, apre un oratorio a Torino, nel quartiere Valdocco, per accogliere giovani non abbienti, offrendo istruzione, formazione professionale e accompagnamento spirituale. Nel 1859 fonda la Congregazione Salesiana. Muore a Torino il 31 gennaio 1888. È canonizzato nel 1934.

Si festeggiano anche: la beata Ludovica Albertoni, terziaria francescana; san Giovanni, martire; santa Marcella di Roma, vedova.