Oggi si festeggia san Francesco Spinelli

Si festeggiano anche: san Paolo Miki e compagni, martiri; santa Dorotea di Alessandria, martire; san Guarino di Palestrina, vescovo
Canonizzato nel 2018, Francesco Spinelli nacque a Milano nel 1853 da famiglia bergamasca. La guarigione da un grave problema alla colonna vertebrale, attribuita all’intercessione della Madonna, ne rafforzò la vocazione. Ordinato sacerdote nel 1875, si formò alla scuola di san Luigi Palazzolo. L’incontro con la camuna santa Geltrude Comensoli portò nel 1882 alla nascita delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento. Una crisi finanziaria provocò però l’allontanamento di Spinelli: Comensoli resse allora da sola l’istituto, poi detto delle Suore Sacramentine. Il sacerdote aprì successivamente a Rivolta d’Adda una nuova casa della congregazione originale. Morì il 6 febbraio 1913.

