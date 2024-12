Oggi si festeggia san Daniele lo Stilita

San Daniele, detto lo Stilita, nasce a Maratha, in Siria, nel 409. A dodici anni chiede di essere accolto in un monastero. In occasione di un viaggio in cui accompagna il proprio abate ad Antiochia, conosce san Simone (il primo ad essere indicato come “Stilita”) che ha da poco intrapreso un’esperienza ascetica radicale collocandosi a vita su una piccola piattaforma su una colonna, in preghiera, nei pressi di un villaggio. Nel 459, morto Simone, Daniele fa a sua volta la scelta di issarsi per sempre su una colonna. Muore nel 490. Gli stiliti sopravvivevano grazie al cibo porto dai fedeli tramite una carrucola.

Si festeggiano anche: il beato Franco da Siena, eremita; il beato Domenico Yanez, mercedario; il beato Martino de Melgar, mercedario.