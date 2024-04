Oggi si festeggia san Cipriano di Brescia

Particolarmente esigue, le notizie su san Cipriano, diciassettesimo vescovo di Brescia. La maggioranza degli storici ne pone l’episcopato nella prima metà del VI secolo.

La cronotassi ufficiale della diocesi di Brescia ne cita il nome dopo san Paolo II e prima di sant’Ercolano. La devozione per Cipriano è testimoniata da alcuni martirologi compilati tra l’XI e il XV secolo.

Per qualche tempo, il suo culto fu vibrante e riconosciuto popolarmente, tanto da far equiparare il giorno della sua festa alle celebrazioni domenicali. Tra gli studiosi, c’è chi gli attribuisce la fondazione di San Pietro in Oliveto. Il rinvenimento delle ossa, il 14 febbraio 1453, rinfocolò l’attenzione per la sua figura, la cui memoria era andata via via sbiadendo.

Le spoglie, nel 1798, vennero poi trasportate nella chiesa di Sant’Agata, dove ancora oggi sono custodite. Il nome Cipriano, di derivazione greca, sta per «nativo di Cipro».

Si ricordano anche: san Corrado, cappuccino; sant'Apollonio di Roma, martire; sant'Aristo.