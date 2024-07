Oggi si festeggia san Bonaventura da Bagnoregio

San Bonaventura, Dottore della Chiesa, nacque a Bagnoregio (Viterbo) intorno al 1217 e morì a Lione, in Francia, il 15 luglio 1274. Fu frate minore, cardinale, ministro generale del suo Ordine.

Compose la celebre Legenda maior (la biografia ufficiale di san Francesco d’Assisi) e la Legenda minor, una versione condensata del testo precedente. La figura di Bonaventura ha un rilevante spessore teologico: è noto come, per esempio, influì sulla sensibilità di Joseph Ratzinger che, come prova di abilitazione per l’insegnamento universitario, operò uno studio proprio sul santo viterbese. Divenuto papa, nel 2009 Benedetto XVI andò in visita a Bagnoregio, paese natale di Bonaventura.

Si ricordano anche: il beato Bernardo II di Baden, margravio; san Giacomo di Nisibi, vescovo; sant’Abudemio, martire.