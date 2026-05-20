Oggi si festeggia san Bernardino da Siena

Predicatore tra i più celebri della cristianità, il nobile Bernardino degli Albizzeschi nacque nel 1380 a Massa Marittima (Grosseto). A sei anni perse i genitori. Nel 1400, a Siena, si offrì volontario all’Ospedale della Scala, assistendo gli appestati. Nel 1402 entrò nell’Ordine Francescano Osservante. Visse anni di studio, sviluppando un’oratoria semplice, incisiva e vivace, che si rivelò capace di attirare le folle. Ideò il celebre trigramma “IHS”, simbolo del Nome di Gesù, che si diffuse rapidamente. Si spense il 20 maggio 1444. Oggi il Martirologio Romano ricorda anche sant'Anastasio, vescovo di Brescia, morto secondo la tradizione intorno al 608 e di cui quasi nulla ci è noto.