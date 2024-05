Oggi si festeggia la beata Umiliana De’ Cerchi

La beata Umiliana De’ Cerchi nasce a Firenze nel 1219, da famiglia nobile e particolarmente ricca. Quindicenne, per volontà del padre, va sposa ad un certo Bonaguisi, un mercante tanto agiato quanto gretto, da cui avrà due figlie e che muore dopo cinque anni. Umiliana conduce un’esistenza all’insegna delle opere di pietà, del raccoglimento e delle mortificazioni corporali. Ritiratasi in una stanza della casa paterna (in cui - come in uso a quel tempo - era tornata, ad un anno dalla morte del consorte), la trasforma in una cella claustrale che sarà, in contemporanea, luogo delle sue penitenze e ritrovo spirituale per molti fiorentini. Muore in odore di santità il 19 maggio 1246.

Si festeggiano anche: San Celestino V, Eremita e Papa; Beato Lupo da Sagra; Santa Pudenziana di Roma, Vergine e martire.