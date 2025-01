Oggi si festeggia la beata Paola Gambara Costa

Travagliata esistenza, quella della beata Paola Gambara Costa che seppe affrontare traversie familiari alla luce di una densissima spiritualità. Nata a Brescia nel 1463 da casato aristocratico, per volontà della famiglia si unì giovanissima in matrimonio a Ludovico Costa, signore di Bene Vagienna (Cuneo), un piemontese nobile, potente e vizioso. Nel tempo si dimostrò disinteressata alla vita sontuosa che il censo le consentiva e, guidata dal beato Angelo Carletti da Chivasso, entrò nel Terz’Ordine francescano. Tra i sacrifici che seppe affrontare cristianamente, l’umiliazione pubblica di un’amante del marito alloggiata in casa. Paola Gambara Costa si spense in fama di santità il 24 gennaio 1515.

Si festeggiano anche: la beata Benedetta Bianchi Porro; sant’Amasio, vescovo; il beato Giovanni Infante, mercedario.