Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si festeggia la beata Nemesia Valle

Si festeggiano anche: san Vinebaldo di Heidenheim, abate; santi Quinto, Simplicio e compagni, martiri; san Desiderato, monaco
La beata Nemesia Valle
La beata Nemesia Valle
AA

Giulia Valle, nata ad Aosta nel 1847, crebbe segnata dalla precoce perdita della madre e dalla separazione, per motivi familiari, dal fratello Vincenzo. Educata a Besançon dalle Suore della Carità, maturò una vocazione solida, entrando nel 1866 nel noviziato di Vercelli, dove assunse il nome di suor Nemesia.

Lavorò all’Istituto San Vincenzo di Tortona, trascorrendovi 35 anni come insegnante e poi superiora, divenendo un punto di riferimento per la comunità. Nel 1903 fu inviata a Borgaro Torinese come maestra delle novizie: in tredici anni formò circa 500 giovani religiose. Devotissima all’Eucaristia, si spense il 18 dicembre 1916. È stata beatificata da Giovanni Paolo II nel 2004.

Si festeggiano anche: san Vinebaldo di Heidenheim, abate; santi Quinto, Simplicio e compagni, martiri; san Desiderato, monaco.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario