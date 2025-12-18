Oggi si festeggia la beata Nemesia Valle

Giulia Valle, nata ad Aosta nel 1847, crebbe segnata dalla precoce perdita della madre e dalla separazione, per motivi familiari, dal fratello Vincenzo. Educata a Besançon dalle Suore della Carità, maturò una vocazione solida, entrando nel 1866 nel noviziato di Vercelli, dove assunse il nome di suor Nemesia.

Lavorò all’Istituto San Vincenzo di Tortona, trascorrendovi 35 anni come insegnante e poi superiora, divenendo un punto di riferimento per la comunità. Nel 1903 fu inviata a Borgaro Torinese come maestra delle novizie: in tredici anni formò circa 500 giovani religiose. Devotissima all’Eucaristia, si spense il 18 dicembre 1916. È stata beatificata da Giovanni Paolo II nel 2004.

Si festeggiano anche: san Vinebaldo di Heidenheim, abate; santi Quinto, Simplicio e compagni, martiri; san Desiderato, monaco.