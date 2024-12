Oggi si festeggia la beata Mattia Nazzareni

Mattia Nazzareni nasce da casato nobile nel 1253 a Matelica (Macerata). Avverte sin da bambina i segni di una solida sensibilità religiosa. Compiuti i diciotto anni, rifiutate le nozze combinate dal padre, chiede di essere accolta in un monastero di clarisse: vestita di stracci, tagliati i capelli, si inginocchia davanti ad una immagine di Cristo nella chiesa del monastero e vi rimane per giorni. La famiglia, colpita da tanto rigore, finisce con l’accettare la sua scelta.

Nel 1271 Mattia emette la professione solenne. In seguito, è eletta badessa. Si spegne in fama di santità il 28 dicembre 1320. Il nome Mattia, in passato utilizzato - come nel caso della beata - anche al femminile, ha derivazione ebraica: significa «dato da Dio».

Si festeggiano anche: san Gaspare del Bufalo, fondatore; sant'Antonio di Lerins, monaco; santa Caterina Volpicelli, fondatrice.