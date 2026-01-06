Giornale di Brescia
Oggi si festeggia la beata Maria Teresa del Sacro Cuore

Si festeggiano anche: san Crispino I, vescovo; san Giuliano di Gozzano, diacono; san Canuto Lavard, martire
Jeanne Haze, nata a Liegi nel 1782, fu una bambina prodigio: a meno di quattro anni sapeva già leggere e scrivere. Il padre era professore e segretario vescovile. Jeanne ebbe un’infanzia privilegiata, ma la Rivoluzione Francese stravolse la sua famiglia, portando la povertà. Solo dopo aver adempiuto ai doveri verso la madre e la sorella, poté consacrarsi a Dio, vivendo inizialmente come «monaca in casa». Guidata dal parroco, aprì una scuola gratuita per bambini poveri, affiancata da altre ragazze, gettando le basi delle future Figlie della Croce. Nel 1833, a oltre 50 anni, ricevette l’abito religioso come Maria Teresa del Sacro Cuore. Morì il 7 gennaio 1876.

