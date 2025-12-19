Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si festeggia la beata Maria Eva della Provvidenza

Si festeggiano anche: santa Fausta, martire; san Gregorio di Auxerre, vescovo; Sant’Anastasio I, Papa
La beata Maria Eva della Provvidenza
La beata Maria Eva della Provvidenza
AA

Bogumila Noiszewska nacque nel 1885 a Osaniszki, in Lituania, da famiglia polacca. Laureata in Medicina, servì negli ospedali militari durante la Prima Guerra Mondiale, offrendo ai feriti cure e sostegno spirituale. Guidata dal Servo di Dio Sigismondo Lozinski, mise a fuoco la propria vocazione: nel 1919 entrò nelle Suore dell’Immacolata Concezione, diventando suor Maria Eva della Provvidenza. Nel 1938 fu trasferita a Slonim. Qui, scoppiato il secondo conflitto mondiale, protesse alcuni ebrei perseguitati. Arrestata dai nazisti nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 1942, venne uccisa poche ore dopo insieme alla consorella Maria Marta di Gesù, che pure si celebra oggi.

Si festeggiano anche: santa Fausta, martire; san Gregorio di Auxerre, vescovo; Sant’Anastasio I, Papa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario