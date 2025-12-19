Oggi si festeggia la beata Maria Eva della Provvidenza

Bogumila Noiszewska nacque nel 1885 a Osaniszki, in Lituania, da famiglia polacca. Laureata in Medicina, servì negli ospedali militari durante la Prima Guerra Mondiale, offrendo ai feriti cure e sostegno spirituale. Guidata dal Servo di Dio Sigismondo Lozinski, mise a fuoco la propria vocazione: nel 1919 entrò nelle Suore dell’Immacolata Concezione, diventando suor Maria Eva della Provvidenza. Nel 1938 fu trasferita a Slonim. Qui, scoppiato il secondo conflitto mondiale, protesse alcuni ebrei perseguitati. Arrestata dai nazisti nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 1942, venne uccisa poche ore dopo insieme alla consorella Maria Marta di Gesù, che pure si celebra oggi.

Si festeggiano anche: santa Fausta, martire; san Gregorio di Auxerre, vescovo; Sant’Anastasio I, Papa.