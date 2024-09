Oggi si festeggia la beata Leonella Sgorbati

Rosa Sgorbati, beatificata nel 2018, nasce a Gazzola, in provincia di Piacenza, nel 1940. Anni dopo si trasferisce con la famiglia nel Milanese, a Sesto San Giovanni. Studentessa presso le Suore Preziosine di Monza, avverte presto il desiderio della vita consacrata e dell’esperienza missionaria. Ventenne, è accolta tra le suore Missionarie della Consolata. Tre anni dopo professa i voti e assume il nome di suor Leonella.

Nel 1970, dopo gli studi in Inghilterra, iniziano le esperienze africane. In Kenya lavora a lungo come ostetrica. Nel 2001 è trasferita in Somalia, Paese già profondamente ferito dalla guerra civile. Leonella muore il 17 settembre 2006, assassinata da due integralisti islamici.

Si festeggiano anche: Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa; Santa Colomba di Cordova, martire; San Roberto, dottore della Chiesa.