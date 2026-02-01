Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si festeggia la beata Giovanna Francesca della Visitazione

Si festeggiano anche: sant’Orso di Aosta, sacerdote; san Trifone, martire; san Raimondo di Fitero, abate
La beata Giovanna Francesca della Visitazione
Beatificata da papa Paolo VI nel 1975, Giovanna Francesca della Visitazione (al secolo Anna Michelotti) dedicò la vita ai malati poveri. Nata ad Annecy, in Savoia, nel 1843, rimase presto orfana del padre e crebbe tra difficoltà e povertà, ma con una madre che le trasmise fede e attenzione verso i bisognosi. Dopo studi a Lione e un primo tentativo di vita religiosa, si trasferì in Italia, tra Almese e Torino, iniziando un apostolato quotidiano a favore dei malati indigenti. Nel 1874 fondò le Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù, volendo offrire assistenza domiciliare gratuita. Insegnò a vedere in ogni povero una trasfigurazione di Cristo. Morì il primo febbraio 1888.

Si festeggiano anche: sant’Orso di Aosta, sacerdote; san Trifone, martire; san Raimondo di Fitero, abate.

Argomenti
Santo del giorno

