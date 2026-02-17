Giornale di Brescia
Oggi si festeggia la beata Edvige Carboni

Si festeggiano anche: il beato Mazelino, abate; san Alessio Falconieri, fondatore; la beata Elisabetta Sanna, terziaria francescana
Beatificata nel 2019, Edvige Carboni condusse una vita riservata, attraversata da esperienze straordinarie, celate alla curiosità popolare. Nacque a Pozzomaggiore, nel Sassarese, nel 1880, in una famiglia povera, profondamente credente. Fin dall’infanzia fu segnata da eventi prodigiosi, che ne accompagnarono la spiritualità. Rinunciò alla consacrazione per assistere la madre. Ricamatrice apprezzata, catechista, impegnata in atti di carità, sperimentò fenomeni mistici: estasi, bilocazioni, visioni e le stimmate, ricevute nel 1911 e sempre tenute nascoste. Venne sottoposta ad indagini ecclesiastiche. Morì in fama di santità il 17 febbraio 1952. Le spoglie, dal 2019, riposano nel suo paese natale.

