Oggi si festeggia la beata Chiara Luce Badano

Chiara, detta Luce, Badano nasce a Sassello, in provincia di Savona, nel 1971. In terza elementare conosce il Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich: ne è subito conquistata. Intraprende un denso e gioioso percorso spirituale, attraversato dalla volontà di essere in prima persona strumento quotidiano del Vangelo tra i coetanei.

L’insorgere di un tumore osseo di quarto grado non ne offusca l’amore per la vita e l’abbandono fiducioso a Dio. Affronta le sofferenze in maniera così serena che alcuni sanitari testimonieranno di essersi riaccostati alla fede dopo averla conosciuta. Muore il 7 ottobre 1990, a soli 19 anni, rincuorando chi le era vicino. È stata beatificata il 25 settembre 2010.

Si festeggiano anche: san Marco, papa; santa Giulia di Augusta, vergine e martire; santa Giustina di Padova, martire.