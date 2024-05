Oggi si festeggia la beata Caterina Cittadini

Beatificata nel 2001, Caterina Cittadini nasce a Bergamo il 28 settembre 1801. Persi in tenera età entrambi i genitori, si forma nell’Orfanotrofio Femminile del Conventino di Bergamo. Nel 1823 inizia ad insegnare nella scuola di Somasca di Vercurago. Con la sorella minore Giuditta, sua prima collaboratrice, apre poi una scuola per ragazze povere.

In seguito, aiutata da alcune ex allieve, madre Cittadini, ispirandosi al magistero di san Carlo Borromeo e di san Girolamo Emiliani, fa nascere le Orsoline di San Girolamo di Somasca. Muore il 5 maggio 1857. Il suo istituto si espanderà non solo Italia, ma anche in America Latina (in Bolivia e in Brasile) e in Asia (in India e nelle Filippine).

Si festeggiano anche: San Nunzio Sulprizio, Giovane laico; Sant' Angelo da Gerusalemme, Martire; San Gioviniano, Martire.