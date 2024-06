Oggi si festeggia la beata Castora Gabrielli

Vissuta nel 1300, Castora Gabrielli è figlia del conte Pietruccio di Gubbio, appartenente alla più antica nobiltà umbra.

La tradizione racconta che, giovane bellissima, abbia manifestato disprezzo per i privilegi della sua condizione sociale, votandosi alla preghiera e alla devozione per San Francesco d’Assisi. Solo per volontà dei genitori, sposa il giurista Santuccio Sansoneri, uomo arido, che spesso la maltratta. Rimasta vedova, dona il proprio patrimonio ai poveri e indossa l’abito del Terz’Ordine Francescano. Passa il resto della sua vita tra mortificazioni corporali, digiuni e orazioni. Muore a Macerata, il 14 giugno 1391. Presto considerata santa, è stata a lungo invocata come patrona per i matrimoni difficili.

Si festeggiano anche: San Proto di Aquileia, Martire; Beato Pietro de Bustamante, Vescovo; Santi Valerio e Rufino, Martiri.