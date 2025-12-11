Oggi si festeggia il beato Ugolino Magalotti da Fiegni

Ugolino Magalotti, famoso come «l’anacoreta dei monti Sibillini», nacque a Fiegni (Macerata), all’inizio del XIV secolo da famiglia nobile. Rimasto orfano, scelse di rinunciare ai propri beni per dedicarsi alla vita evangelica, abbracciando la condizione eremitica. Adottato lo stile di povertà e penitenza del Terz’Ordine francescano, condusse un’esistenza umilissima, tra preghiere, atti di carità e mortificazioni corporali, diventando un punto di riferimento per chi cercava conforto spirituale. La tradizione racconta di guarigioni e grazie, attribuiti alla sua intercessione. Morì l’11 dicembre 1373, venendo beatificato da Pio IX nel 1856.

Si festeggiano anche: il beato Franco da Siena, eremita; il beato Domenico Yanez, mercedario; il beato Martino de Melgar, mercedario.