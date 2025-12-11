Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si festeggia il beato Ugolino Magalotti da Fiegni

Si festeggiano anche: il beato Franco da Siena, eremita; il beato Domenico Yanez, mercedario; il beato Martino de Melgar, mercedario
Il beato Ugolino Magalotti da Fiegni
Il beato Ugolino Magalotti da Fiegni
AA

Ugolino Magalotti, famoso come «l’anacoreta dei monti Sibillini», nacque a Fiegni (Macerata), all’inizio del XIV secolo da famiglia nobile. Rimasto orfano, scelse di rinunciare ai propri beni per dedicarsi alla vita evangelica, abbracciando la condizione eremitica. Adottato lo stile di povertà e penitenza del Terz’Ordine francescano, condusse un’esistenza umilissima, tra preghiere, atti di carità e mortificazioni corporali, diventando un punto di riferimento per chi cercava conforto spirituale. La tradizione racconta di guarigioni e grazie, attribuiti alla sua intercessione. Morì l’11 dicembre 1373, venendo beatificato da Pio IX nel 1856.

Si festeggiano anche: il beato Franco da Siena, eremita; il beato Domenico Yanez, mercedario; il beato Martino de Melgar, mercedario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario