Oggi si festeggia il beato Paolo Bigoni

Paolo (al secolo Cozzando) Bigoni fu un Servo di Maria. Nato a Chiari, nel Bresciano, tra il 1400 e il 1409, è ricordato soprattutto a Pesaro, dove visse a lungo. Entrò nel 1430 nel convento servita di Sant’Alessandro a Brescia. Si formò studiando Teologia anche a Parigi e Padova. Predicatore molto amato, fu protagonista di numerose conversioni. Nel 1457 divenne vicario generale dell’Ordine. Fu quindi nominato vicario della Congregazione dell’Osservanza e incaricato da papa Sisto IV di riformare numerosi conventi. Operò poi nelle Marche: è considerato il fondatore del convento servita di Pesaro. Rifiutò il vescovado, preferendo la vita eremitica. Morì tra il 1503 e il 1510.

Si festeggiano anche: san Giacomo da Valenza, martire; san Temistocle di Licia, martire; santi Andrea Dung Lac e Pietro Truong Van Thi, sacerdoti.