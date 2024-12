Oggi si festeggia il beato Paolo Bigoni

Le fonti attestano che Paolo Bigoni è nato a Chiari nel 1400 o nel 1409, da famiglia aristocratica. Nel 1430 entra nel convento dei Servi di Maria, legati alla chiesa di S. Alessandro, a Brescia. Seguono anni di studio a Parigi e a Padova, che lo portano ad ottenere il dottorato in Teologia. Nel 1457, già priore in S. Alessandro, diventa Vicario Generale del suo ordine. Acquista fama come predicatore e inaugura una riforma dei Serviti in varie città, tra nord e centro Italia. Molto stimato dai superiori, è nominato Provinciale dei Servi di Maria nelle Marche. L’ultima parte della sua vita è trascorsa a Pesaro. Muore in odore di santità tra il 1498 e il 1510.

Si festeggiano anche: san Giacomo da Valenza, martire; santo Temistocle di Licia, martire; santi Andrea Dung Lac e Pietro Truong Van Thi, sacerdoti.