Oggi si festeggia il beato Max Josef Metzger

Nel 2024 la Chiesa ha proclamato beato il sacerdote tedesco Max Josef Metzger, riconoscendone il martirio per la fede e l’impegno per la pace. Nato il 3 febbraio 1887 a Schopfheim, in Germania, fu ordinato sacerdote nel 1911. Durante la Prima guerra mondiale servì come cappellano militare, maturando una profonda vocazione pacifista; nel 1917 fondò la Lega della Pace della Croce Bianca. Nel periodo tra le due guerre sviluppò una rete di iniziative ispirate al Vangelo; nel 1939 fondò la confraternita ecumenica Una Sancta per l’unità dei cristiani. La sua attività attirò l’ostilità del regime nazista. Arrestato più volte, fu processato e infine condannato a morte. Venne ghigliottinato il 17 aprile 1944.

Si festeggiano anche: santi Elia, Paolo e Isidoro, martiri; la beata Chiara Gambacorti, domenicana; sante Isidora e Neofita, martiri.

