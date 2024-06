Oggi si festeggia il beato Luigi Maria Palazzolo

Luigi Maria Palazzolo, beato dal 1963, è stato canonizzato nel 2022. Nato a Bergamo nel 1827, si è consacrato ad un apostolato instancabile.

Dopo aver avviato nella sua parrocchia la Pia Opera di Santa Dorotea ha fondato, con madre Teresa Gabrieli, l’Istituto delle Suore delle Poverelle e i Fratelli della Sacra Famiglia. È morto a Bergamo, il 15 giugno 1886. Le Suore delle Poverelle hanno goduto di una larga diffusione. Oltre che in Italia hanno aperto case in Africa e in America Latina: sono attive in opere educative e sanitarie. Il Martirologio Romano ricorda Palazzolo oggi, mentre la Diocesi di Bergamo e le Suore delle Poverelle lo celebrano il 22 maggio, nell’anniversario della fondazione dell’Istituto, sorto nel 1869.

Si festeggiano anche: Santa Barbara Cui Lianzhi, martire; San Bernardo di Aosta; Beato Clemente Vismara, sacerdote missionario.