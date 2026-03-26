Oggi si festeggia il beato Ludovico Edoardo Cestac

Morto il 27 marzo 1868, il francese Ludovico Edoardo Cestac fu un fondatore instancabile di opere caritative. Nato a Bayonne nel 1801, da bambino affrontò una grave nevralgia e un completo mutismo, che la madre affidò alla Madonna. Guarito, sviluppò una devozione mariana che lo accompagnò sempre. Ordinato sacerdote nel 1825, fu professore di filosofia. Divenuto vicario della cattedrale di Bayonne, diede vita a numerose realtà: l’Associazione delle Figlie di Maria, l’Opera della Perseveranza, i Circoli di studio per giovani, gli Orfanelli di Maria, l’Opera dei Penitenti di Maria (poi Notre-Dame du Refuge), le Serve di Maria e le Solitarie di San Bernardo, dette anche Bernardine. La beatificazione data al 2015.

Si festeggiano anche: la beata Panacea De' Muzzi, martire; il beato Pellegrino da Falerone, sacerdote; il beato Claudio Gallo, patriarca.