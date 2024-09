Oggi si festeggia il beato Guala di Brescia

Le diocesi di Bergamo e di Brescia oggi celebrano il beato Guala, detto di Brescia, nato nella città orobica nel 1180. Nel 1219 Guala entra nell’Ordine dei Predicatori, forte di un legame personale con san Domenico, che gli affida il convento di Brescia.

Stimato da papa Gregorio IX, ne riceve incarichi prestigiosi, come quelli di Inquisitore della Fede e di Legato pontificio. In particolare, si spende per la riconciliazione tra l’imperatore Federico II e i Lombardi.

Nel 1229 è nominato vescovo di Brescia ma, a causa di aspri contrasti tra le fazioni, non può mettervi piede. Per cinque anni vive un sostanziale esilio, ospitato dai Vallombrosani di Bergamo. Rientrato a Brescia, si fa amare dai fedeli per generosità e dottrina. Muore il 3 settembre 1244.

Si festeggiano anche: san Bonifacio I, papa; san Giuseppe, patriarca; san Mosè, profeta.