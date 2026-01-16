Oggi si festeggia il beato Giuseppe Tovini

Giuseppe Tovini nacque a Cividate Camuno nel 1841, primo di sette figli. Nonostante le difficoltà economiche, si laureò in Giurisprudenza nel 1865. Trasferitosi a Brescia, avviò una brillante carriera da avvocato. Nel 1875 sposò Emilia Corbolani: la coppia ebbe dieci figli. Molto attivo in politica (oltre che sindaco di Cividate, sedette in consiglio comunale, e provinciale, a Brescia), fu promotore di opere pubbliche e sociali. Fondò la Banca di Valle Camonica, la Banca San Paolo di Brescia, il Banco Ambrosiano. Sostenne lo sviluppo economico del suo territorio d’origine. Protagonista dell’associazionismo cattolico, partecipò alla nascita del quotidiano Il Cittadino di Brescia e della rivista Scuola Italiana Moderna. Morì il 16 gennaio 1897, a 55 anni. È stato beatificato nel 1998.



Si festeggiano anche: santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto, protomartiri; il beato Giuseppe Vaz, missionario.