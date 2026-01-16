Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si festeggia il beato Giuseppe Tovini

Si festeggiano anche: santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto, protomartiri; il beato Giuseppe Vaz, missionario
Il beato Giuseppe Tovini
Il beato Giuseppe Tovini
AA

Giuseppe Tovini nacque a Cividate Camuno nel 1841, primo di sette figli. Nonostante le difficoltà economiche, si laureò in Giurisprudenza nel 1865. Trasferitosi a Brescia, avviò una brillante carriera da avvocato. Nel 1875 sposò Emilia Corbolani: la coppia ebbe dieci figli. Molto attivo in politica (oltre che sindaco di Cividate, sedette in consiglio comunale, e provinciale, a Brescia), fu promotore di opere pubbliche e sociali. Fondò la Banca di Valle Camonica, la Banca San Paolo di Brescia, il Banco Ambrosiano. Sostenne lo sviluppo economico del suo territorio d’origine. Protagonista dell’associazionismo cattolico, partecipò alla nascita del quotidiano Il Cittadino di Brescia e della rivista Scuola Italiana Moderna. Morì il 16 gennaio 1897, a 55 anni. È stato beatificato nel 1998.


Si festeggiano anche: santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto, protomartiri; il beato Giuseppe Vaz, missionario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario