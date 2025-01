Oggi si festeggia il beato Giuseppe Tovini

Nato a Cividate Camuno il 14 marzo 1841 e morto a Brescia il 16 gennaio 1897, il beato Giuseppe Tovini è considerato tra i grandi apostoli sociali del suo tempo. Padre di famiglia, avvocato, terziario francescano, fu impegnato, tra l’altro, in politica e in istituzioni bancarie: si attivò nella fondazione della Banca di Vallecamonica, a Breno, del Banco Ambrosiano, a Milano, della Banca San Paolo, a Brescia. Si spese con generosità per il mondo della scuola, incentivando realtà come il “Patronato degli Studenti”, presso i Padri della Pace, o l’“Opera per la Conservazione della Fede nelle Scuole d’Italia”. Consapevole della crescente importanza dei mezzi di comunicazione, promosse il quotidiano Il Cittadino di Brescia e il settimanale La voce del popolo.

Si festeggiano anche: i santi Berardo, Otone, Pietro, Accursio e Adiuto, protomartiri; il beato Giuseppe Vaz, missionario.