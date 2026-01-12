Giornale di Brescia
Oggi si festeggia il beato Giovanni Merlini

Si festeggiano anche: santi Tigrio ed Eutropio, martiri; sant’Antonio Maria Pucci, sacerdote; san Martino di Leon, sacerdote
Il beato Giovanni Merlini
Una vita spesa in nome della fede, quella di Giovanni Merlini, nato a Spoleto nel 1795. Contro il parere dei genitori, intraprese il cammino verso il sacerdozio e fu ordinato nel 1818. Nel 1820 incontrò san Gaspare del Bufalo, che lo volle tra i Missionari del Preziosissimo Sangue. Dotato di straordinarie capacità nella direzione delle anime, divenne punto di riferimento per giovani e consacrati. Da predicatore percorse l’Italia, promuovendo missioni popolari. Nel 1848 fu eletto terzo Moderatore Generale della sua congregazione. Fu consigliere di papa Pio IX. Morì a Roma il 12 gennaio 1873, in seguito ad un incidente stradale, perdonando chi lo aveva investito. È stato beatificato esattamente un anno fa, il 12 gennaio 2025.

