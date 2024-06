Oggi si festeggia il beato Giovanni Battista Zola

Giovanni Battista Zola nasce a Brescia nel 1575. I genitori lo educano ad una profonda pietà cristiana. Zola studia in un collegio gesuita e, nel 1593, entra nella Compagnia di Gesù. Nel 1595 emette i voti religiosi perpetui semplici.

Opera come missionario a partire dal 1601. La prima destinazione è l’India, in seguito si trasferisce in Giappone, vivendo nella regione del Tacacu. Il suo apostolato è strenuo. Scrive opere in giapponese, andate perdute, e pubblica riviste cattoliche.

Nel tempo, dopo un’iniziale accettazione della presenza missionaria da parte delle autorità, segue una feroce repressione contro i cattolici. Zola è arso vivo a Nagasaki, insieme ad alcuni compagni, il 20 giugno 1626.

Si festeggiano anche: Beato Luigi Matienzo, mercedario; San Lucano (Lugano), presunto vescovo di Sabiona; Beato Martino de Agreda, mercedario.