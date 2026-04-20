Oggi si festeggia il beato Francesco Page

Francesco Page, simbolo di una fede vissuta fino al martirio nell’Inghilterra della persecuzione anticattolica, nasce ad Anversa nella seconda metà del XVI secolo da famiglia nobile. Cresciuto nel protestantesimo, si forma a Londra in Diritto. La svolta arriva con l’amore per una giovane cattolica, che gli impone come condizione per il matrimonio la conversione; decisivo è l’incontro con il gesuita Giovanni Gerard, che lo orienta verso la fede cattolica e il sacerdozio. Page abbandona così prospettive di carriera e ricchezze, entrando nel 1598 nel Collegio Inglese di Douai, dove viene ordinato sacerdote. Rientrato clandestinamente in patria, opera a Londra fino all’arresto. Condannato a morte, il 20 aprile 1602 affronta il patibolo.

Si festeggiano anche: sant’Aniceto, papa; il beato Alfonso da Oria, francescano; sant’Agnese da Montepulciano, vergine.