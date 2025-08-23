Oggi si festeggia il beato Francesco Dachtera

Francesco (Franciszek) Dachtera nasce nel 1910 in Polonia, nei pressi di Bydgoszcz. Dopo gli esami di maturità, entra in seminario. È ordinato sacerdote nel 1933. Già insegnante in scuole pubbliche, vuole approfondire la sua preparazione e frequenta l’università di Lviv, dove si laurea nel 1939. Scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, viene arruolato come cappellano militare. Fatto prigioniero dai tedeschi nel 1940, è internato: prima a Buchenwald, poi a Dachau. Cerca di portare il conforto della fede tra i compagni di prigionia. Utilizzato come cavia in esperimenti condotti da Klaus Schilling, ne ricava danni agli organi vitali che lo portano alla morte il 22 agosto 1944. È stato beatificato nel 1999.

Si festeggiano anche: sant’Antonio di Gerace, eremita; santi Claudio, Asterio e Neone, martiri; san Flaviano di Autun, vescovo.