Oggi si festeggia il beato Engelmaro Unzeitig

Beatificato nel 2016, padre Engelmaro (Hubert) Unzeitig nacque il 1° marzo 1911 a Greifendorf (nell’attuale Repubblica Ceca), ultimo di sei figli. Rimasto orfano di padre a causa della Prima guerra mondiale, venne cresciuto con grandi sacrifici dalla madre. Entrò nel seminario per vocazioni adulte dei Missionari di Mariannhill, emettendo i voti perpetui nel 1938 e venendo ordinato sacerdote l’anno successivo. Nel 1941, provvisore della parrocchia di Glöckelberg, fu arrestato dalla Gestapo. Deportato a Dachau, durante un’epidemia di tifo si offrì di curare i malati e ne contrasse il morbo, morendo il 2 marzo 1945. È conosciuto anche come l’“angelo di Dachau”.

Si festeggiano anche: santa Agnese di Boemia, badessa; il beato Carlo il Buono, martire; san Lorgio, martire.