Oggi si festeggia il beato Diego Oddi

Diego (al secolo Giuseppe) Oddi nasce a Vallinfreda (Roma) nel 1839, da famiglia contadina. Superate le resistenze dei genitori, che vorrebbero vederlo sposato, entra nell’ordine Francescano. Illetterato, ma dotato di un’intelligenza pronta e di grande sensibilità, diventa popolare per l’umilissimo stile di vita e per i doni carismatici che gli vengono concessi: gli si attribuiscono infatti eventi prodigiosi. Ma è soprattutto negli atti di carità verso gli ultimi che Diego si distingue. La sua esistenza è dedicata alla questua per i più poveri.

Muore il 3 giugno 1919, pregando la vergine Maria. La sua tomba si trova nella chiesa del Ritiro di Bellegra. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1999.

Si festeggiano anche: Beato Andrea; San Cecilio di Cartagine; San Genesio di Clermont, Vescovo.