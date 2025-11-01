Oggi si festeggia il beato Corradino da Brescia

Anche oggi, primo novembre, giorno in cui la Chiesa celebra tutti i Santi, il Calendario Liturgico rinnova il ricordo di figure specifiche. Tra le altre, quella di Corradino Bornati, detto da Brescia, nato nel 1397. A diciassette anni fu inviato dal padre a Padova per studiare giurisprudenza, ma l’esperienza si interruppe per l’insorgere di una dimensione spirituale che lo portò nel 1419 a indossare l’abito domenicano. Emessi i voti, completò gli studi teologici e divenne un noto predicatore. Già priore a Brescia, nel 1426 venne trasferito a Bologna per riformare il convento di San Domenico, dove molti frati avevano abbandonato l’osservanza. Morì di peste il primo novembre 1429, in fama di santità.

Si festeggiano anche: il beato Amadeo, frate minore; san Marcello di Parigi, vescovo; il beato Raniero da Borgo Sansepolcro, francescano.