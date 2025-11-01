Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si festeggia il beato Corradino da Brescia

Si festeggiano anche: il beato Amadeo, frate minore; san Marcello di Parigi, vescovo; il beato Raniero da Borgo Sansepolcro, francescano
Il beato Corradino da Brescia
Il beato Corradino da Brescia
AA

Anche oggi, primo novembre, giorno in cui la Chiesa celebra tutti i Santi, il Calendario Liturgico rinnova il ricordo di figure specifiche. Tra le altre, quella di Corradino Bornati, detto da Brescia, nato nel 1397. A diciassette anni fu inviato dal padre a Padova per studiare giurisprudenza, ma l’esperienza si interruppe per l’insorgere di una dimensione spirituale che lo portò nel 1419 a indossare l’abito domenicano. Emessi i voti, completò gli studi teologici e divenne un noto predicatore. Già priore a Brescia, nel 1426 venne trasferito a Bologna per riformare il convento di San Domenico, dove molti frati avevano abbandonato l’osservanza. Morì di peste il primo novembre 1429, in fama di santità.

Si festeggiano anche: il beato Amadeo, frate minore; san Marcello di Parigi, vescovo; il beato Raniero da Borgo Sansepolcro, francescano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario