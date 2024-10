Oggi si festeggia il beato Contardo Ferrini

Il milanese Contardo Ferrini nasce nel 1859. È uno studente brillantissimo: si diploma a 17 anni e si laurea in Giurisprudenza a 21. Ventiquattrenne, insegna Diritto Romano all'università di Pavia. Per lavoro si sposta anche a Modena e Messina, fino a quando, nel 1894, torna a Pavia.

Appassionato del suo campo di studio, stimato in ambito universitario, manifesta anche una vigorosa spiritualità. Compie, tra chi incontra, un’opera di evangelizzazione quotidiana, discreta nella forma ma solida nella sostanza, che lo fa apprezzare pure in ambiti anticlericali, dove gli si riconosce un originale ascetismo. Attivo in politica (è consigliere comunale a Milano), muore il 17 ottobre 1902, colpito da tifo, sul Lago Maggiore.

Si festeggiano anche: il beato Battista de Bonafede, mercedario; il beato Domenico Navarro, mercedario; sant' Isidoro Gagelin, sacerdote e martire.