Oggi si festeggia il beato Bonaventura da Potenza

Il beato Bonaventura da Potenza (al secolo Antonio Carlo Gerardo Lavanca) nasce nel 1651. Verso i quindici anni entra tra i Frati Minori Conventuali. In seguito, a seconda delle indicazioni impartite dai superiori, si sposterà in molti conventi: Aversa, Maddaloni, Lapio, Amalfi, Ischia, Nocera Inferiore, Sorrento, Napoli e, in ultimo, Ravello.

La sua vita è un modello di carità evangelica e di quotidiane prove di umiltà. Tra i carismi che gli sono accordati, figurano visioni mistiche, guarigioni e levitazioni durante la preghiera. Muore il 26 ottobre 1711. La beatificazione, con papa Pio VI, risale al 1775. Le sue spoglie sono conservate nella chiesa di San Francesco, a Ravello.

Si festeggiano anche: sant’Amando di Strasburgo, vescovo; sant'Alfredo il Grande, re del Wessex; il beato Arnaldo da Queralt, mercedario.