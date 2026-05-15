Oggi si festeggia il beato Andrea Abellon

Andrea Abellon nacque a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, in Francia, nel 1375 e morì ad Aix-en-Provence il 15 maggio 1450, durante una pestilenza. Entrò giovanissimo nell’Ordine dei Domenicani. Fu predicatore e teologo attivo in Provenza, impegnato nel movimento di riforma domenicana che mirava al rinnovamento della disciplina nei conventi. Operò soprattutto nei centri di Arles, Aix e Marsiglia, distinguendosi per azione pastorale e vita austera.