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Oggi si festeggia il beato Andrea Abellon

Si festeggiano anche: sant’Eutizio di Ferento, martire; il beato Egidio da Vauzela, domenicano; san Severino di Settempeda, vescovo
Il beato Andrea Abellon
Il beato Andrea Abellon

Andrea Abellon nacque a Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, in Francia, nel 1375 e morì ad Aix-en-Provence il 15 maggio 1450, durante una pestilenza. Entrò giovanissimo nell’Ordine dei Domenicani. Fu predicatore e teologo attivo in Provenza, impegnato nel movimento di riforma domenicana che mirava al rinnovamento della disciplina nei conventi. Operò soprattutto nei centri di Arles, Aix e Marsiglia, distinguendosi per azione pastorale e vita austera.

La tradizione gli attribuisce la pratica della pittura, interpretata come mezzo di elevazione spirituale. Il suo culto fu confermato da papa Leone XIII nel 1902. Le sue spoglie sono conservate nella chiesa conventuale di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Si festeggiano anche: sant’Eutizio di Ferento, martire; il beato Egidio da Vauzela, domenicano; san Severino di Settempeda, vescovo.

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