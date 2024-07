Oggi si commemorano i santi Marta, Maria e Lazzaro

Nel 2021 papa Francesco ha voluto che la memoria liturgica di santa Marta, ricorrente in data odierna, venisse congiunta a quella dei suoi fratelli: Maria e Lazzaro. I tre, che vivevano a Betania, furono legati a Gesù da vincoli di amicizia e discepolato.

Maria, ospitando il Maestro nella propria abitazione, se ne pose in sensibile ascolto. Marta, invece, passò alla storia per le critiche nei confronti della sorella, non solerte quanto lei nell’accoglienza pratica al Maestro. La figura di Marta nel tempo è stata però riabilitata e interpretata come simbolo di alacrità: è divenuta così patrona di casalinghe, domestiche, albergatori, osti, cuochi. Quanto a Lazzaro, a dire la predilezione che Gesù gli riservava, ne fu addirittura resuscitato.

Si festeggiano anche: san Felice, martire; san Guglielmo Pinchon, vescovo di Saint-Brieuc; san Giovanni Battista Lou Tingyin, martire.