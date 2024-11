Oggi si commemora santo Stefano Teodoro Cuénot

Stefano Teodoro (al secolo Etienne-Théodore) Cuénot nasce a Le Bélieu nel 1802, da povera famiglia contadina. Nonostante le difficoltà economiche, asseconda la propria vocazione frequentando il seminario. Si impegna poi per la Società delle Missioni Estere di Parigi.

A partire dal 1829 opera nell’attuale Vietnam. Quando divampa una persecuzione anticristiana per volontà di re Minh Mang, ripara a Singapore. Per spirito missionario rientra infine nei territori che aveva lasciato; vive clandestinamente fino a quando, nel 1855, è arrestato. Rinchiuso in una piccola gabbia, viene lentamente avvelenato. Muore il 14 novembre 1861. Beatificato nel 1909, è stato canonizzato nel 1988, insieme con altri religiosi uccisi in Vietnam.

Si festeggiano anche: san Giocondo di Bologna, vescovo; san Clementino, martire; san Rufo di Avignone, vescovo.